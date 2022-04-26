Rusya, 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika
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Rusya, 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etti

26.04.2022 16:45
Rusya, 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etti

Rusya 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde sınır dışı hamlesine karşılık yaptığı açıklamada, "Rusya'nın eylemi haksız ve orantısız. İsveç, Rusya'nın yersiz eylemlerine uygun şekilde yanıt verecektir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç'in Moskova Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı bildirildi. İsveç'in "Kiev rejimine askeri desteğinin" şiddetle protesto edildiği belirtilerek İsveçli diplomatların sınır dışı edildiği aktarıldı.

"İSVEÇ, RUSYA'NIN YERSİZ EYLEMLERİNE UYGUN ŞEKİLDE YANIT VERECEK"

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya bugün 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya'nın eylemi haksız ve orantısız. Rusya, Batılı diplomatları sınır dışı ederek uluslararası izolasyonunu engelliyor. İsveç, Rusya'nın yersiz eylemlerine uygun şekilde yanıt verecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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