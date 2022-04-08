Rusya, 4 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesini isteyen İrlanda'ya karşılık verdi - Son Dakika
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Rusya, 4 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesini isteyen İrlanda'ya karşılık verdi

08.04.2022 00:00
Rusya, 4 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesini isteyen İrlanda'ya karşılık verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İrlanda'nın 4 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesinin istemesine karşı önlemler alındığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İrlanda'nın 4 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesinin istemesine karşı önlemler alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İrlanda'nın geçen ay Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinde görevli 4 diplomatın ülkeyi terk etmesini istediği anımsatıldı.

Bunun "temelsiz" ve "dostça olmayan" adım olduğu belirtilen açıklamada, İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi Brian McElduff'ın bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçiye, İrlanda'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bazı diplomatlara yönelik benzer önlemlerin alındığına dair nota verildi." ifadeleri kullanıldı.

İrlanda yönetimine, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine uyması ve ülkedeki Rus diplomatik misyonunun "normal" çalışması için gerekli koşulların sağlanması çağrısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, Dublin'in ileride herhangi bir dostça olmayan adımına da karşılık verileceği vurgulandı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, 4 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesini istediklerini 29 Mart'ta bildirmişti.

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Dışişleri Bakanlığı, İrlanda, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, 4 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesini isteyen İrlanda'ya karşılık verdi - Son Dakika


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