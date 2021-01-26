Rusya, 4 ülkenin vatandaşlarına uyguladığı ülkeye giriş yasağını kaldırdı - Son Dakika

Rusya, korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla Finlandiya, Vietnam, Hindistan ve Katar vatandaşlarına uyguladığı ülkeye giriş yasağını kaldırdı.

Dünya genelinde korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, Rusya'da alınan tedbirler ve aşılama uygulamalarından sonra ülkeye giriş kısıtlamaları gevşetiliyor. Rus yönetimi son olarak 4 ülkeye daha kısıtlamaları kaldırdı. Rusya Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in imzasıyla yayınlanan kararnameye göre Finlandiya, Vietnam, Hindistan ve Katar vatandaşlarının Rusya'ya giriş yasağı resmen kaldırıldı. Alınan karara yönelik yapılan açıklamada, "27 Ocak itibarıyla Finlandiya, Vietnam, Hindistan ve Katar olmak üzere 4 ülkenin vatandaşlarına korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan ülkeye giriş kısıtlaması kaldırıldı" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)