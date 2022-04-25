Rusya, 40 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika
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Rusya, 40 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

25.04.2022 16:55
Rusya, 40 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 40 Alman diplomat hakkında sınır dışı edilme kararı alındığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 40 Alman diplomat hakkında sınır dışı edilme kararı alındığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırılarının ardından birçok ülke tarafından Rusya'ya yaptırımlar uygulanırken, Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Rusya'dan aynı şekilde karşılık geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın geçtiğimiz 4 Nisan'da 40 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği hatırlatılarak "Almanya'nın 4 Nisan 2022'de Rus diplomatik kurumlarının 40 çalışanını "istenmeyen kişi" olarak ilan etme konusundaki açıkça düşmanca kararıyla bağlantılı olarak Moskova'daki Almanya Büyükelçisi Geza Andreas Von Geyr, bakanlığa çağırılarak protesto notu verildi. Almanya Büyükelçisi'ne hatırlatılan karara paralel olarak 40 kişinin "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair bir not teslim edildi" denildi.

Bakanlık, sınır dışı edilme kararının alındığı 40 diplomatın ne zaman Rusya'dan ayrılması gerektiği konusunda ise bilgi paylaşmadı.

(Erhan Altıparmak - İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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