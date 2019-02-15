Son Dakika Haberleri: Rusya, 40 Yıllık 'Gizli' Belgeleri Yayınladı

Rusya, 40 Yıllık 'Gizli' Belgeleri Yayınladı

1 saat önce

Rusya, yaklaşık 10 yıl süren Afganistan Savaşı'na dair 40 yıllık gizli belgeleri yayınlandı.

Rusya, 40 Yıllık 'Gizli' Belgeleri Yayınladı, System.String[]
Rusya, yaklaşık 10 yıl süren Afganistan Savaşı'na dair 40 yıllık gizli belgeleri yayınlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı'nın bitmesinin 30. yıldönümü münasebetiyle arşivlerde saklı tutulan belgeleri paylaştı. Rusya-Afganistan arasında 25 Aralık 1979'da başlayıp 15 Şubat 1989'da sona savaşa ait 40 yıllık gizli belgeler gün aşığına çıktı. Belgelerde Rus askerleri tarafından yapılan çeşitli operasyonların raporlarına, isyancılardan ele geçirilen büyük mühimmat depolarına, Rus askerleri tarafından sivil halka ait tarım aletlerinin tamir edilmesine ve savaş sonrası yerli Afgan halkına nasıl yardım edildiğine dair bilgiler bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından daha önce de 'Leningrad Ablukası'nın kaldırılmasının 75. yıldönümü münasebetiyle bazı belgeler paylaşılmıştı. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:29 Kaynak: İHA

Aralık, Afganistan, Rusya Federasyonu, Güncel
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