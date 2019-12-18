Rusya, 5 Japon balıkçı teknesine el koydu - Son Dakika
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Rusya, 5 Japon balıkçı teknesine el koydu

7 saat önce

Rusya'nın, 5 Japon balıkçı teknesine el koyarak, tekneleri Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kunaşir Adası'na götürdüğü belirtildi.

Rusya, 5 Japon balıkçı teknesine el koydu, System.String[]

Rusya'nın, 5 Japon balıkçı teknesine el koyarak, tekneleri Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kunaşir Adası'na götürdüğü belirtildi.


Rusya sınır muhafızlarının, dün 5 Japon balıkçı teknesine el koyduğu belirtildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Japonya'nın Hokkaido eyaletinden ayrılan balıkçı teknelerine, Rusya sınır muhafızları tarafından el konuldu. Teknelerin teftiş amacıyla durdurulduğunu belirten Rusya sınır muhafızlarının, gerekçe olarak ise gerçekte avlanan mahsul miktarı ile tutulan resmi kayıtların arasındaki tutarsızlığı gösterdiği ifade edildi. Japonya, teknelerin Rusya ile Japonya arasında anlaşmaya varılan çerçevede ahtapot avladığını savunurken, Rus tarafının iddiasının doğru olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.


Teknelerin, Rusya'nın kontrolünde bulunan ancak Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kunaşir Adası'na götürüldüğü öğrenildi.


Hokkaido'ya yakın konumda


Japon balıkçı teknelerinin götürüldüğü belirtilen Kunaşir Adası, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına kattığı adalardan biri olarak, Hokkaido kıyılarına yakın konumda bulunuyor. Adaların topraklarının doğal bir parçası olduğunu ve işgal edildiğini savunan Japonya ise adalar üzerindeki hak iddiasını sürdürüyor. Söz konusu adalar, zaman zaman balıkçıların deniz sınırı ihlali yaptığı iddiaları ile gündeme geliyor. - TOKYO

Japonya, Adalar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
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