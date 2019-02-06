Son Dakika Haberleri: Rusya: "6 Ay Sonra ABD Inf'den Çıkarsa Biz de Çıkarız"

Rusya: "6 Ay Sonra ABD Inf'den Çıkarsa Biz de Çıkarız"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 6 ay içerisinde ABD'den uygun bir karşılık alamamaları takdirde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkacaklarını duyurdu.

Rusya:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 6 ay içerisinde ABD'den uygun bir karşılık alamamaları takdirde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkacaklarını duyurdu.

ABD ve Rusya'nın sırası ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) 6 aylığına askıya aldıklarını duyurmalarından sonra Rusya'dan yeni bir hamle daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı bir açıklamada, 6 ay içerisinde ABD'den uygun bir karşılık alamamaları takdirde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkacaklarını duyurdu. Lavrov, "INF Anlaşması konusunda, zaten ABD'nin tüm asılsız suçlamalarına tüm yanıtları verdik. Başkan Putin bizim duruşumuzu belirlerdi. Biz bir ayna gibi hareket edeceğiz" dedi.

ABD'nin tüm girişimlerine karşılık vereceklerini belirten Lavrov, "ABD'liler anlaşmaya katılımlarını askıya aldı. Biz de aynısını yaptık. 6 aylık sürenin bitmesi üzerine, ABD'li yetkililerin, ABD'nin anlaşmadan çekileceği yönündeki resmi notlarının sonuçlarına göre biz de anlaşmayı uygulamayı durduracağız" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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