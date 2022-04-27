Rusya, 8 Japon diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika
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Rusya, 8 Japon diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

27.04.2022 17:28
Rusya, 8 Japon diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki 8 Japon diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki 8 Japon diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğinden bir yetkili diplomatın bakanlığa çağrıldığı, Tokyo'nun "açıkça Rus karşıtı bir politika izlediği, Batı'nın Rusya'ya karşı iftira yaymak için yürüttüğü kampanyalara katıldığı" belirtildi.

Japonya'da toplumda Rus karşıtı histerinin yoğunlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, buna ilave olarak 8 Rus diplomatın Japonya'dan sınır dışı edildiği hatırlatıldı.

Bu sebepler ve karşılıklılık ilkesi gereği 8 Japon diplomatın Rusya topraklarını 10 Mayıs'tan önce terk etmesinin istendiği vurgulanan açıklamada, "(Japonya Başbakanı) Kişida yönetimi, Rus-Japon ilişkileri için emsalsiz adımlar atarak uzun yıllar boyunca biriken karşılıklı yarara dayalı iş birliğinin olumlu yönlerini yok etti." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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