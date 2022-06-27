Rusya, 8 Yunan diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Yunan diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 8 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi.

Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisi Ekaterini Nassika'nın Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, Yunan Büyükelçi'ye Rusya'daki 8 Yunan diplomatın misilleme olarak "istenmeyen kişi" ilan edildiğinin aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu diplomatların 8 gün içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği ve buna dair nota verildiği ifade edildi.

Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat tedariki, Yunanistan'daki bir grup Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi ve Yunan makamlarının Rusya'ya yönelik çatışmacı politikasının "güçlü bir şekilde protesto edildiği" bildirilen açıklamada, Yunan makamlarının başlattığı dostane olmayan eylemlerin doğrudan sonuçlarından doğacak tüm sorumlulukların yalnızca Atina'ya ait olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Yunanistan'ın Rusya karşıtı politikasının devam etmesi durumunda yanıt verme hakkının saklı tutulduğu belirtildi.

Rusya'daki Yunan konsoloslukları, bugünden itibaren Rus vatandaşlarının vize başvurularının kabulünü askıya aldı.

Yunanistan, nisan ayında ülkedeki 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Yunan makamları, hava sahasında Rus uçaklarına yönelik uçuş yasağını 22 Eylül'e kadar uzatmıştı.