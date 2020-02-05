Rusya 80 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika
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Rusya 80 vatandaşını daha tahliye etti

14 dakika önce

Rusya korona virüsü salgınının hızla yayıldığı Çin'den 80 vatandaşını daha tahliye etti.

Rusya 80 vatandaşını daha tahliye etti, System.String[]

Rusya korona virüsü salgınının hızla yayıldığı Çin'den 80 vatandaşını daha tahliye etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Çin'de bulunan Rus vatandaşlarının tahliyesinin ikincisi gerçekleşti. Rusya Hava Kuvvetleri ile Rusya Sağlık Bakanlığının ortak çalışması ile ulaşılabilen ve Rusya'ya dönmek isteyen 80 kişi daha Rus kargo uçağı ile Rusya'nın Tümen şehrine getirildi. Burada özel donanımlı ambulanslar ile şehir hastanesine götürülen 80 kişi arasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin vatandaşlarının da bulunduğu açıklandı. Şehre getirilen kişilerin hastanelerde 14 gün boyunca gözetim altında tutulmasının ardından yapılan testlerde virüse rastlanmayan kişilerin normal hayatına devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan Rusya'nın Çin'de bulunan 341 vatandaşından toplamda 147'sinin gerçekleştirilen iki tahliye uçuşuyla birlikte ülkeye getirildiği, diğer kişilerin tahliyesi için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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