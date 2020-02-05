Rusya 80 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya 80 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika

Rusya 80 vatandaşını daha tahliye etti

6 saat önce

Rusya korona virüsü salgınının hızla yayıldığı Çin'den 80 vatandaşını daha tahliye etti.

Rusya 80 vatandaşını daha tahliye etti, System.String[]

Rusya korona virüsü salgınının hızla yayıldığı Çin'den 80 vatandaşını daha tahliye etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Çin'de bulunan Rus vatandaşlarının tahliyesinin ikincisi gerçekleşti. Rusya Hava Kuvvetleri ile Rusya Sağlık Bakanlığının ortak çalışması ile ulaşılabilen ve Rusya'ya dönmek isteyen 80 kişi daha Rus kargo uçağı ile Rusya'nın Tümen şehrine getirildi. Burada özel donanımlı ambulanslar ile şehir hastanesine götürülen 80 kişi arasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin vatandaşlarının da bulunduğu açıklandı. Şehre getirilen kişilerin hastanelerde 14 gün boyunca gözetim altında tutulmasının ardından yapılan testlerde virüse rastlanmayan kişilerin normal hayatına devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan Rusya'nın Çin'de bulunan 341 vatandaşından toplamda 147'sinin gerçekleştirilen iki tahliye uçuşuyla birlikte ülkeye getirildiği, diğer kişilerin tahliyesi için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Talihsiz kadın, "Koronavirüs bulaştı" yalanıyla tecavüzden kurtuldu
Çin'de virüs tespit edilen hastalar zorla hastaneye götürülüyor Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısı 8-10 aylık süreçte geliştirilebilir Doğduktan bir gün sonra koronavirüs teşhis edildi

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:05:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya 80 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]