Son Dakika Haberleri: Rusya, AB'den Türk Akımı İçin Ciddi Güvenceler İstiyor"

Rusya, AB'den Türk Akımı İçin Ciddi Güvenceler İstiyor"

1 saat önce

Bulgaristan’da, Rus gazını Türkiye üzerinden Sırbistan ve Macaristan’a ulaştıracak Türk Akımı’nın ikinci hattının inşasının ihale başvuruları 6 Mart’ta sona eriyor. Resmi bir ziyaret için Sofya’da bulunan Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Bulgaristan’da yayın yapan Trud gazetesine verdiği demeçte, yeni projenin Güney Akımı’nın akibetine uğramaması için, Rusya’nın AB’den gazın yeni gaz boru hattından gönderilmesi planına engel çıkarılmayacağı […]The post “Rusya, AB’den Türk Akımı için ciddi güvenceler istiyor” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rusya, AB'den Türk Akımı İçin Ciddi Güvenceler İstiyor
Bulgaristan'da, Rus gazını Türkiye üzerinden Sırbistan ve Macaristan'a ulaştıracak Türk Akımı'nın ikinci hattının inşasının ihale başvuruları 6 Mart'ta sona eriyor.

Resmi bir ziyaret için Sofya'da bulunan Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Bulgaristan'da yayın yapan Trud gazetesine verdiği demeçte, yeni projenin Güney Akımı'nın akibetine uğramaması için, Rusya'nın AB'den gazın yeni gaz boru hattından gönderilmesi planına engel çıkarılmayacağı yönünde güvence alması gerektiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Sırbistan Gaz Birliği Konseyi Başkanı Vojislav Vuletiç, Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu'nun (Energy Community of South East Europe) Bulgaristan ve diğer Avrupa ülkeleri üzerinden geçecek boru hattı inşaatı projesini onayladığını, ancak işe koyulmak için bu kuruluşun onayının yeterli olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Basitçe söylemek gerekirse, Enerji Topluluğu'nun Türk Akımı'yla ilgili değerlendirmesi ne olursa olsun, özel bir yetki ve imkana sahip değil. Bu yüzden Ruslar şunu söylüyor: Hiç bir ağırlığı olmayan bir kuruluşu dinleyemeyiz. Güney Akımı'nda olduğu gibi, bir Bulgarın kafasına esti diye bir anda çıkıp bu projeyi iptal edemeyeceği garantisini Avrupa Komisyonu gibi ağırlığı olan bir kuruluştan almamız gerekiyor."

Türk Akımı projesinde Üçüncü Enerji Paketi şartlarının yerine getirildiğine dikkat çeken Vuleviç, şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü Enerji Paketi, Gazprom'un aynı anda hem gazın sahibi hem de boru hattının sahibi olamayacağını öngörüyor. Bu koşula göre, Bulgarlar, kendi kısımlarını, Sırplar kendi kısımlarını, Macarlar da kendi kısımlarını inşa etmek zorundalar ve sonra Rusya bu boru hattına gaz verecek. Bu yüzden Ruslar şimdi şunu söylüyor: Avrupa, boru hatlarını inşa edeceğimiz ve gazımızı tedarik edeceğimiz güvencesini vermedikçe, oldukça pahalı olan ulaşım altyapısı ve kompresör istasyonlarını inşa etmeyeceğiz."

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:10 

Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Sektörel
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