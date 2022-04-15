Rusya, AB misyonunun 18 üyesini "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika

Rusya, Avrupa Birliği (AB) misyonun 18 üyesinin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve üyelerin ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

Rusya ülkedeki 18 Avrupa Birliği (AB) misyonu üyesinin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'da AB misyonunun 18 üyesi 'istenmeyen kişi' olarak ilan edildi ve üyeler yakın zamanda Rusya'yı terk etmek zorunda kalacaklar" ifadeleri kullanıldı.

Rusya ayrıca 4 Nisan'da 45 Polonyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 5 gün süre vermişti.

(İHA)