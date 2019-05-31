Son Dakika Haberleri: Rusya AB'ye yönelik yaptırımları genişletti
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Rusya AB'ye yönelik yaptırımları genişletti

41 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin ve kurumlarının bulunduğu "kara liste"nin genişletileceğini açıkladı.

Rusya AB'ye yönelik yaptırımları genişletti, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin ve kurumlarının bulunduğu "kara liste"nin genişletileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın mütekabiliyet gereği AB yetkililerine ve kurumlarına yönelik kısıtlamaları genişletme kararı aldığı belirtildi.
Rusya'nın oluşturduğu, AB yetkililerinden ve kurumlarından oluşan listenin genişletildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya, uluslararası hukuka aykırı olan tek taraflı yaptırımların kullanılmasına yönelik AB'ye sayısız defa uyarıda bulunmuştur." ifadesine yer verildi.
AB, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra 2014'te Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:02 Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Güncel
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