Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington Büyükelçisini Moskova'ya çağırdı - Son Dakika

Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington Büyükelçisini Moskova'ya çağırdı

17.03.2021 21:07
Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington Büyükelçisini Moskova'ya çağırdı, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington Büyükelçisinin Moskova'ya çağrıldığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington Büyükelçisinin Moskova'ya çağrıldığını bildirdi.

Zaharova, Biden'ın, Putin'i "katil" olarak nitelendirmesi ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyecek" şeklindeki açıklaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un Moskova'ya çağrıldığını belirten Zaharova, "Büyükelçi, istişareler ve ABD ile ilişkilerde neler yapılacağını, nereye gidileceğini analiz etmek için Moskova'ya çağrıldı." ifadesini kullandı.

Biden yönetiminin yaklaşık iki aydır iktidarda bulunduğuna dikkati çeken Zaharova, "Yeni yönetimin 100 günü yakında tamamlanıyor. Bu da Biden ekibinin hangi konularda iyi olduğunu, hangi konularda iyi olmadığını değerlendirmek için bir sebeptir." yorumunda bulundu.

Zaharova, açıklamasında şunları kaydetti:

"Washington'un son yıllarda çıkmaza soktuğu ve zor durumda olan Rus-Amerikan ilişkilerini düzeltmek için yolların belirlenmesi bizim için önemlidir. Eğer Amerikalılar bununla ilgili risklerin farkındaysa ilişkilerin geri dönüşü olmayan şekilde bozulmasını önlemekle ilgileniyoruz. Bu konular, Dışişleri Bakanlığındaki ve diğer ilgili kurumlardaki istişarelerde Büyükelçi ile ele alınacak."

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Putin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Washington, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington Büyükelçisini Moskova'ya çağırdı - Son Dakika


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