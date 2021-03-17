Rusya, ABD büyükelçisini istişare için Moskova'ya çağırdı - Son Dakika

Rusya, ABD büyükelçisini istişare için Moskova'ya çağırdı

17.03.2021 20:40
Rusya, ABD büyükelçisini istişare için Moskova'ya çağırdı, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, ABD 2020 Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesinin bulunduğuna ilişkin raporun yayımlanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'e "bedel ödeyecek" sözleriyle sert çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD 2020 Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesinin bulunduğuna ilişkin raporun yayımlanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'e "bedel ödeyecek" sözleriyle sert çıktı. Moskova yönetimi ise, ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov'u istişarelerde bulunmak üzere Rusya'ya çağırdığını duyurdu.

ABD'nin yeni başkanı Biden, 20 Ocak'tan bu yana ilk kez Moskova'yı, Rusya lideri Putin'in bir katil olduğunu düşündüğünü söylemesiyle hedef aldı. ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a konuşan Biden, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi nedeniyle bir bedel ödeyeceğini vurguladı. Biden, Rus lideri Vladimir Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum" dedi. Washinton ile Moskova hattında gerileme yol açan açıklamanın ardından Moskova yönetimi, ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov'u istişarelerde bulunmak üzere Rusya'ya çağırdığını duyurdu.

"İSTİŞARELERDE BULUNMAK ÜZERE MOSKOVA'YA ÇAĞIRILDI"

Alınan karar Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından açıklandı. Zaharova, "Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılacağını ve nereye taşınacağını analiz etmek üzere istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırıldı" dedi.


Rusya, ABD büyükelçisini istişare için Moskova'ya çağırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya, ABD büyükelçisini istişare için Moskova'ya çağırdı - Son Dakika Dünya


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