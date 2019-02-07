Son Dakika Haberleri: Rusya, ABD'den Gelecek Nükleer Anlaşma Önerilerine Açık Olduğunu Açıkladı

Rusya, ABD'den Gelecek Nükleer Anlaşma Önerilerine Açık Olduğunu Açıkladı

1 saat önce

Rusya ve ABD arasındaki INF (Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması) sona ermişti ancak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un bugün yaptığı açıklama, Rusya'nın ABD ile gerçekleşebilecek nükleer anlaşma tekliflerine sıcak baktığını göstermiş oldu.

Rusya, ABD'den Gelecek Nükleer Anlaşma Önerilerine Açık Olduğunu Açıkladı, System.String[]
Bugün yaptığı açıklamada Sergey Ryabkov, Donald Trump'ın Çin ve diğer ülkelerin katılımıyla yeni bir anlaşma yapılmasını konuşabilecekleri açıklaması hakkında da birkaç şey söyledi. "Elbette Trump'ın diğer ülkelerin katılımıyla yeni bir anlaşma imzalama olasılığına ilişkin açıklamalarını gördük. Bu önerinin somutlaştırılmasını ve resmileştirilmesini ilgiyle bekleyeceğiz" diyen Ryabkov, bu açıklamasıyla birlikte Rusya'nın ABD ile bu konuda olabilecek bir anlaşmaya olumlu baktığını göstermiş oldu.






Şimdilik bu durumun sadece sözde kaldığını belirten Ryabkov, ABD'nin Rusya'ya somut bir teklif sunması halinde memnuniyet duyacaklarını belirterek şunları ekledi: "Bu kadar önemli bir konuda, özellikle çok uluslu müzakereler mutlaka yapılmalı ve anlaşmanın parametreleri belirlenmelidir. En azından genel çerçevesini çizip, kapsamına neler gireceğini belirlemeliyiz."






Rusya'nın daha önce INF (Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması)'nın daha kapsamlı ve çok uluslu bir hale getirilmesini önerdiğini de hatırlatan Ryabkov, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sunduğumuz fikirler, özellikle 2000'li yılların ilk yarısında ABD tarafından desteklendi. Ancak füzelerinin önemli bölümü özellikle menzil bakımından INF'de yasaklanan füzelerden oluşan ülkelerin buna çok olumlu yaklaşmadıklarına ikna olduk."

Bu açıklamanın yanı sıra Rusya ile aralarındaki INF Anlaşması'ndan ayrıldıklarını belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Biz anlaşmaya uyarken Rusya ise anlaşmayı defalarca ihlal etti. Bundan dolayı INF Anlaşması'ndan çekildik. Belki Çin ve diğer ülkelerin de katılacağı farklı bir anlaşma müzakere edebiliriz, belki de edemeyiz" demişti.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:15 

sergey ryabkov, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Teknoloji
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