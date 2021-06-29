Rusya ABD'den gelen ruble cinsinden tahvil taleplerini reddedecek

ABD Hazine Bakanlığı, 15 Nisan'da aldığı kararla, Rusya Maliye Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası ve Rusya Ulusal Varlık Fonu tarafından ihraç edilen tahviller için birincil piyasalara erişimi yasaklamıştı.

5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil