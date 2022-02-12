Üye Girişi
Rusya, ABD denizaltısının kara sularını ihlal ettiğini duyurdu - Son Dakika

Rusya, ABD denizaltısının kara sularını ihlal ettiğini duyurdu

12.02.2022 19:55
Rusya, ABD denizaltısının kara sularını ihlal ettiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD donanmasına ait bir denizaltının Kuril Adaları civarında Rus kara sularını ihlal ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD donanmasına ait bir denizaltının Kuril Adaları civarında Rus kara sularını ihlal ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Pasifik Filosunun tatbikat yaptığı bölgede Kuril Adalarından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetlerine ait Virginia tipi denizaltının tespit edildiği kaydedildi.

Rus tarafının ülke kara sularını terk etmesi yönündeki uyarısını denizaltı mürettebatının önce dikkate almadığı belirtilen açıklamada, Rus Pasifik Donanmasına ait "Marşal Şapoşnikov" firkateyninin uygun araçlar kullandığı ve bunun üzerine ABD denizaltısının Rus kara sularını terk ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili olarak ABD'nin Moskova Büyükelçiliği askeri ataşesi Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, KURİL ADALARI, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, ABD denizaltısının kara sularını ihlal ettiğini duyurdu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgilisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 20:01:24. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, ABD denizaltısının kara sularını ihlal ettiğini duyurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement