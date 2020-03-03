Rusya, ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasını

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD ve Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu anlaşma, Afganistan'da sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım." dedi.

Kabulov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Taliban arasında imzalanan "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması"nı değerlendirdi.

Barış anlaşmasının önemine işaret eden Kabulov, "Anlaşmayı olumlu karşılıyoruz. Bu anlaşma, Afganistan'da sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım." diye konuştu.

Anlaşmanın, Afganlar arasında müzakerelerin başlamasını sağlayacağına dikkati çeken Kabulov, "Müzakereler aracılığıyla uzlaşıya varılabilir, Afganistan'da barış sağlanabilir, çalışabilecek bir bağımsız hükümet kurulabilir." ifadesini kullandı.

Kabulov, Afganistan'da gelecekte oluşturulacak yönetimin terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili sorunları çözeceğini umduklarını dile getirdi.

NATO güçlerinin yaklaşık 20 senedir Afganistan'da bulunduğunu hatırlatan Kabulov, "NATO askeri birliklerinin Afganistan'da bulunması, üzücü bir duruma yol açtı. Bu birliklerin Afganistan'dan çekilmesi, ülkedeki durumu istikrara kavuşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Afganlar arası diyalog 10 Mart'ta başlamayabilir"

ABD ve Taliban'ın anlaşmaya uyacağını umduğunu belirten Kabulov, Afganların masaya oturup anlaşması gerektiğini vurguladı.

Taliban'ın, Afganistan hükümetinin mahkum ettiği 5 bin üyesini serbest bırakmasını istediğini hatırlatan Kabulov, "Afganlar arasında 10 Mart'ta başlaması planlanan diyalog başlamayabilir. Görüşmeler ertelenebilir." dedi.

Rusya'nın, Afganistan devlet sisteminin değiştirilmesinden yana olmadığını ifade eden Kabulov, "Elbette, bu meseleyi Afganların kendi aralarında çözmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar serbest bırakılacak." değerlendirmesine yer verilmişti.

Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin, ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.