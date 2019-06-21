Rusya: "ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli."
1 saat önce
Rusya'dan yapılan açıklamada "ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli" denildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Rusya'dan yapılan açıklamada "ABD, İran
ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli" denildi.
(İHA)
Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı
Putin canlı yayında en çok utandığı anı anlattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi
Dünya savaşın eşiğinde! Trump, İran'a süre verdi