Son Dakika Haberleri: Rusya: "ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli."
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Rusya: "ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli."

1 saat önce

Rusya'dan yapılan açıklamada "ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli" denildi.

Rusya:
Rusya'dan yapılan açıklamada "ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
İran, Rusya Federasyonu, Güncel
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