Rusya: "ABD kabul edilemez ön koşullar öne sürüyor" - Son Dakika

ABD ile Rusya arasında süren "Yeni START" anlaşmasında ilerleme kaydedilemezken Rusya tarafı, ABD'nin ön koşullar sürerek yeni bir anlaşmanın önünü tıkadığını savundu.

ABD ile Rusya arasında yapılan ve önümüzdeki Şubat ayında sona erecek olan Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Antlaşmasının (Yeni START) uzatılması için taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın silahlanma kontrolünden sorumlu danışmanı Marshall Billingsley ve tarafların çalışma gruplarıyla yapılan görüşmelerde henüz bir adım atılamadığını söyledi. Ryabkov, "Washington'daki dostlarımız bize 5 kez görüşme teklifinde bulunduklarını söylüyorlar ve bizde onlara 25 kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerilerini ve önerilerimizi yazılı olarak sunduğumuzu söylüyoruz. Bizim ön koşulsuz teklifimizi kabul etmek yerine ön koşullar öne sürüyorlar" dedi.

"ABD EK KOŞULLARI TERK ETMELİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Yeni START Anlaşmasını 1 yıl ön koşulsuz olarak uzatma teklifini hatırlatan Ryabkov, "ABD bu anlaşmayla ilgili ek koşulları terk ederse o zaman anlaşmaya varılabilir. Fakat ortada böyle bir anlayış yok. Yüz yüze görüşmek içinde bir neden yok. Çünkü ortalıkta dolaşıp aynı şeyleri tekrarlamanın bir anlamı yok. Ancak biz yine de diyaloğa açığız" ifadelerini kullanarak anlaşmada yol alınamamasından ABD tarafını sorumlu tuttu.

(Erhan Altıparmak/İHA)