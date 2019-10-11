Son Dakika Haberleri: Rusya, ABD'nin Asya'ya füze planından rahatsız
Son Dakika Güncel Rusya, ABD'nin Asya'ya füze planından rahatsız

Rusya, ABD'nin Asya'ya füze planından rahatsız

2 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Japonya ve Güney Kore'ye yeni füze yerleştirme planına ilişkin, "(Füzelerin menzili) Rus topraklarına ulaşacak.

Rusya, ABD'nin Asya'ya füze planından rahatsız, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Japonya ve Güney Kore'ye yeni füze yerleştirme planına ilişkin, "(Füzelerin menzili) Rus topraklarına ulaşacak. Bu yüzden bütün bunlar uluslararası güvenlik alanında durumu düzeltmiyor, daha da kötüleştiriyor." dedi.

Putin, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Zirvesi"nde konuştu.

Pentagon'un, Asya'ya füze yerleştirme hazırlığı içerisinde olduğunu açıkladığını anımsatan Putin, ABD'nin Japonya ve Güney Kore ile görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

Putin, "Bu durumda bir numaralı hedefin kim olduğu açık. Bu bizi memnun etmiyor, çünkü bu bizi ilgilendiriyor. Füzelerin tam olarak nerede kurulacağına bakmalıyız. Fakat bu (füzelerin menzili) Rus topraklarına ulaşacak. Bu yüzden bütün bunlar uluslararası güvenlik alanında durumu düzeltmiyor daha da kötüleştiriyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan ayrılmasının uluslararası güvenliği daha kötü hale getirdiğini vurgulayan Putin, Washington'ın bu husustaki bahanesinin aslında "Asya politikaları" olduğuna dikkati çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir Demet Akalın, Bostancı konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:44:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, ABD'nin Asya'ya füze planından rahatsız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]