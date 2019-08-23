Son Dakika Haberleri: Rusya ABD'nin füze testine karşı önlem alacak
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Rusya ABD'nin füze testine karşı önlem alacak

52 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara, ABD'nin oluşturduğu tehdit seviyesini analiz etmesi ve kapsamlı önlemler için hazır olması talimatını veriyorum.

Rusya ABD'nin füze testine karşı önlem alacak, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara, ABD'nin oluşturduğu tehdit seviyesini analiz etmesi ve kapsamlı önlemler için hazır olması talimatını veriyorum." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:25 
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