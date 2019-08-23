Rusya ABD'nin füze testine karşı önlem alacak
52 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara, ABD'nin oluşturduğu tehdit seviyesini analiz etmesi ve kapsamlı önlemler için hazır olması talimatını veriyorum.
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara, ABD'nin oluşturduğu tehdit seviyesini analiz etmesi ve kapsamlı önlemler için hazır olması talimatını veriyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:25
Putin'den ABD'nin füze testi sonrasında orduya "Hazır olun" talimatı Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik Suriye görüşmesi Eskişehirspor'a haciz şoku!