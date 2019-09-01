Son Dakika Haberleri: Rusya: ABD'nin İdlib'e saldırması anlaşmalara aykırı, Türkiye'ye ve bize haber verilmedi
BBC
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Rusya: ABD'nin İdlib'e saldırması anlaşmalara aykırı, Türkiye'ye ve bize haber verilmedi

4 saat önce

ABD, Suriye'de silahlı isyancıların ve cihatçıların kontrolünde bulunan İdlib'e bir hava saldırısı düzenledi.

Rusya: ABD'nin İdlib'e saldırması anlaşmalara aykırı, Türkiye'ye ve bize haber verilmedi, System.String[]

ABD, Suriye'de silahlı isyancıların ve cihatçıların kontrolünde bulunan İdlib'e bir hava saldırısı düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) El Kaide liderlerinin hedef alındığını, bu kişilerin "ABD'nin vatandaşlarını, partnerlerini ve masum sivilleri tehdit eden saldırılardan sorumlu olduğunu" açıkladı.

ABD saldırıyla ilgili daha fazla detay paylaşmazken basında yer alan haberlerde hava saldırısında 40 kişinin öldüğü belirtiliyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre saldırıda ölenler arasında El Kaide komutanları da yer alıyor.

Rusya ise saldırının mevcut anlaşmalara aykırı olduğunu açıkladı.

Rusya'nın desteklediği Suriye hükümeti, bölgede tek taraflı bir ateşkes ilan etmişti.

Rusya, ABD'nin hava saldırısının, ateşkesin ardından bölgeye hakim olan sükuneti bozma riski taşıdığını duyurdu.

Rus TASS haber ajansına konuşan bir savunma bakanlığı yetkilisi, ABD'nin saldırı öncesi ne Moskova'ya ne de Ankara'ya bilgi verdiğini söyledi.

ABD daha önce de Suriye'deki Nusra komutanlarına hava saldırıları düzenlemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İdlib, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:09 
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