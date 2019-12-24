Rusya, ABD'nin Japonya'daki füze planından endişeli - Son Dakika
Son Dakika Politika Rusya, ABD'nin Japonya'daki füze planından endişeli - Son Dakika

Rusya, ABD'nin Japonya'daki füze planından endişeli

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Japonya'ya orta menzilli füze yerleştirme planından endişe duyduklarını ifade etti.

Rusya, ABD'nin Japonya'daki füze planından endişeli, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Japonya'ya orta menzilli füze yerleştirme planından endişe duyduklarını ifade etti.


ABD'nin, bu yılın başlarında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıklamasının ardından yeni orta menzilli füzeler geliştirmeye başlayacağını duyurması, Rusya'da endişeye neden oldu. Yeni orta menzilli füzelerin Avrupa ve Asya'daki ABD müttefiki ülkelere konuşlandırılacağına dair endişelerini dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.


Geçen hafta Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldiğinde konuyu ele aldıklarını ifade eden Lavrov, füze sisteminin Japonya'ya ya da diğer Asya ülkelerine kurulması halinde Rusya'nın Ural bölgesindeki hedeflere ulaşabilecek roketleri fırlatmak için kullanılabileceğini söyledi. Lavrov, ayrıca roketlerin Rusya'nın stratejik ortağı olan Çin'e ulaşabileceği endişelerini dile getirdi.


Kontrolü Japonya'da olacak


Lavrov'un endişeleri karşısında Motegi'nin, füze sisteminin kurulması halinde Japonya'nın sistemi tek başına kontrol edeceğini vurguladığı ifade edildi. Lavrov'un üzerinde durduğu konunun, Japonya'nın almayı planladığı Aegis Ashore olarak bilinen ABD füze savunma sistemi olduğu tahmin ediliyor.


Rusya'nın endişeleri yeni değil


Kuzey Kore'nin balistik füze riskine karşı savunma amacıyla ABD yapımı Aegis Ashore balistik füze savunma sistemini topraklarında konuşlandırmayı planlayan Japonya'ya karşı Rusya'nın bu adımı, ABD'nin Asya'da bir füze savunma sistemi kurma planının parçası olarak nitelendiriliyor. Rusya'nın da planı uzun zamandır ulusal güvenliği için doğrudan bir endişe kaynağı olarak gördüğü belirtiliyor.


Anlaşma bu yıl sona erdi


Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987'de imzalanan INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu. Rusya'nın antlaşmaya uymadığını savunan ABD ise geçtiğimiz Ağustos ayında anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.


Rusya'nın endişelerinin asıl sebebini, Aegis Ashore olarak bilinen ABD füze savunma sistemine yüklenebilecek yeni orta menzilli ABD füzelerinin oluşturduğu ifade ediliyor. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
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