Üye Girişi
Rusya, ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetlerine karşı "önlemler" aldığını açıkladı - Son Dakika

Rusya, ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetlerine karşı "önlemler" aldığını açıkladı

09.11.2021 14:23
Rusya, ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetlerine karşı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren ABD gemileri tarafından icra edilen manevraların kontrolü için çeşitli önlemler alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren ABD gemileri tarafından icra edilen manevraların kontrolü için çeşitli önlemler alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 30 Ekim'den bu yana ABD donanmasına ait amfibi komuta kontrol gemisi Mount Whitney dahil üç geminin Karadeniz'e girdiği belirtildi.

ABD'ye ait iki stratejik bombardıman uçağının da Rusya sınırına 100 kilometre uzaklıkta uçuş gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya'nın Karadeniz filosu, ABD gemilerinin Karadeniz'deki hareketlerini kontrol etmek için bir dizi önlem alıyor." ifadesi yer aldı.

Söz konusu gemilerin faaliyetleri nedeniyle ABD'ye yönelik suçlamalara yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ordusu tarafından icra edilen manevralar, Rusya sınırına yakın çok uluslu bir silahlı kuvvetler grubu kuran ABD'nin plan dışı eylemleridir. Bu tür eylemler, Ukrayna topraklarında askeri genişleme hedefini de barındıran Karadeniz bölgesinde istikrarsızlaştırıcı bir etkendir."

Açıklamada, "ABD deniz tatbikatında taktik, devriye ve stratejik uçakların yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna'dan gelen askeri birliklerin kullanılması niyeti göz önünde bulundurulduğunda, Kiev'in, güneydoğuda güç kullanımına yönelik hazırlıklar yapması halinde, olası bir savaş senaryosunu incelemeye yönelik bariz bir girişim bulunmaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Karadeniz, Rusya, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetlerine karşı 'önlemler' aldığını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı 14:26 Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı 14:22 Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak 14:21 Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak
Eski sevgilisi tarafından eğlence mekanından kaçırıldığı anlar kameraya yansıdı 14:12 Eski sevgilisi tarafından eğlence mekanından kaçırıldığı anlar kameraya yansıdı Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi 14:04 Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi 14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü 13:59 14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! 13:28 Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!

Son Dakika Haberleri
14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
14:20 Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak
14:08 Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi
14:01 Bulgaristan'da Afrika domuz vebası ülkeyi alarma geçirdi
14:00 Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu
13:43 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi
13:43 Hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Muhatabım olan siyasi akıl bellidir
13:28 Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!
13:25 Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap
13:24 Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti         
14:26
EPDK'nın hizmet binası açılışında konuşan Erdoğan, yeni nükleer santral inşaatlarının sinyalini verdi EPDK'nın hizmet binası açılışında konuşan Erdoğan, yeni nükleer santral inşaatlarının sinyalini verdi         
14:25
Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım         
14:22
Meral Akşener korucu olarak tanıttı, İçişleri Bakanlığı düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi Meral Akşener korucu olarak tanıttı, İçişleri Bakanlığı düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi         
14:14
Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi         
14:08
Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu         
14:00
MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in aracını satın alan adam, gelen tüm teklifleri geri çeviriyor MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in aracını satın alan adam, gelen tüm teklifleri geri çeviriyor         
13:58
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı         
13:25
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor         
12:30
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor         
10:26
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz         
10:09
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 14:29:17. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetlerine karşı "önlemler" aldığını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement