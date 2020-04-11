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Rusya, ABD'nin koronavirüs krizinin üstesinden gelmesini umuyor
6 saat önce
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin koronavirüs (Covid-19) krizinin üstesinden gelmesini umduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin koronavirüs (Covid-19) krizinin üstesinden gelmesini umduğunu belirtti.
Rusya'nın televizyon kanalına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 500 binden fazla kişide koronavirüsün tespit edildiği ABD'nin pandemiye karşı bir savaş kazanmasını umduğunu belirtti.Rusya'nın pandeminin zirvesine yakın olup olmadığı sonucuna varmak için iki hafta daha gerektiğini de vurgulayan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının "mükemmel" olduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:47 Kaynak: DHA
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