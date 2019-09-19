Rusya: abd'nin patriot sistemi, aramco'ya saldırıları püskürtemedi

Rusya Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, ABD Patriot hava savunma sistemlerinin, Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırıları 'düşük verimlilikleri' yüzünden geri püskürtemediğini söyledi.Suudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırı sonrasında ABD'nin Ortadoğu'daki askeri komutanlığı, Suudi Arabistan 'a daha fazla hava savunma füzesi sistemi göndermeyi önerdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yüksek rütbeli bir asker tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Patriot sisteminin Suudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıları engelleyemediği, düzinelerce silahlı insansız hava aracının (SİHA) ve güdümlü füzenin hava savunma sistemi savunmasından geçmesine izin verdiği belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI BAHANE ÜRETİYOR

Yetkili, aynı zamanda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Patriot fiyaskosunu açıklamak için bahane ürettiğini ve Amerikan hava savunma sisteminin düşük verime sahip olduğunu söyledi. Savunma Bakanlığı yetkilisi açıklamasında, "Pompeo, dünyanın dört bir yanındaki hava savunma sistemlerinin, saldırıların püskürtülmesinde tartışmalı sonuçlar verdiğini iddia ediyor. Ancak ABD, Suudi Arabistan'da, özellikle kuzeyde, sağlam bir radar alanı ile güçlü bir hava savunma şebekesi kurmuştu" ifadelerini kullandı.