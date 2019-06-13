Rusya, ABD'nin Polonya'ya ilave asker gönderme kararını dikkatle izliyor
6 saat önce
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Polonya'da askeri mevcudiyetini arttırma kararı ile ilgili olarak, "Rus ordusunun büyük bir dikkatle bu mesaj ve bilgileri analiz ettiğinden kimsenin şüphesi olmasın.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:09 Kaynak: AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, ABD'nin Polonya
'da askeri mevcudiyetini arttırma kararı ile ilgili olarak, "Rus ordusunun büyük bir dikkatle bu mesaj ve bilgileri analiz ettiğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Peskov, gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump
'ın Polonya Cumhurbaşkanı
Andrzej Duda
ile ABD'nin Polonya'da askeri gücünü arttıracak anlaşma imzalaması hususundaki sorusunu cevaplandırdı.
Rus ordusunun konuyu yakından takip ettiğine dikkati çeken Peskov, "Rus ordusunun büyük bir dikkatle bu mesaj ve bilgileri analiz ettiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Rus Ordusu bunu, benzer adımların hiçbir şekilde Rusya'nın güvenliğini tehdit etmemesi için yapıyor." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni bir savunma anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre, ABD Polonya'ya bin civarında ilave asker gönderecek.
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