Son Dakika Haberleri: Rusya, ABD'nin Polonya'ya ilave asker gönderme kararını dikkatle izliyor
Son Dakika Güncel Haber

Rusya, ABD'nin Polonya'ya ilave asker gönderme kararını dikkatle izliyor

6 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Polonya'da askeri mevcudiyetini arttırma kararı ile ilgili olarak, "Rus ordusunun büyük bir dikkatle bu mesaj ve bilgileri analiz ettiğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Rusya, ABD'nin Polonya'ya ilave asker gönderme kararını dikkatle izliyor, System.String[]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Polonya'da askeri mevcudiyetini arttırma kararı ile ilgili olarak, "Rus ordusunun büyük bir dikkatle bu mesaj ve bilgileri analiz ettiğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Peskov, gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ABD'nin Polonya'da askeri gücünü arttıracak anlaşma imzalaması hususundaki sorusunu cevaplandırdı.
Rus ordusunun konuyu yakından takip ettiğine dikkati çeken Peskov, "Rus ordusunun büyük bir dikkatle bu mesaj ve bilgileri analiz ettiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Rus Ordusu bunu, benzer adımların hiçbir şekilde Rusya'nın güvenliğini tehdit etmemesi için yapıyor." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni bir savunma anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre, ABD Polonya'ya bin civarında ilave asker gönderecek.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:09 Kaynak: AA
Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Huawei'nin test aşamasında olan kendi işletim sisteminin Android'den daha hızlı olduğu iddia edildi Cumhurbaşkanlığından ABD'ye mektup tepkisi: Sızdırılması ciddiyetsizliktir Darbe girişimi davasında karar verildi! Cezaları belli oldu ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, ABD'nin Polonya'ya ilave asker gönderme kararını dikkatle izliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]