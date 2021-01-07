Rusya: "ABD'nin seçim sistemi eskimiş" - Son Dakika

Rusya: "ABD'nin seçim sistemi eskimiş"

07.01.2021 15:13
Rusya:

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin seçim sisteminin eskidiğini ve çağdaş demokratik standartları karşılamadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin seçim sisteminin eskidiğini ve çağdaş demokratik standartları karşılamadığını söyledi.

Zaharova yaptığı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasını girmesini değerlendirdi.

Washington'daki olayların "ABD'nin iç işleri" olduğunu belirten Zaharova, "ABD'de seçim sistemi eskimiş, sayısız ihlallere fırsat yaratarak çağdaş demokratik standartlara cevap veremez olmuştur." dedi.

ABD'de medyanın toplumda bölünmeye yol açan siyasi mücadelenin aracı haline geldiğini de kaydeden Zaharova, "(Washington'daki olaylarla ilgili olarak) Dost Amerikan halkına tarihindeki bu dramatik anı layıkıyla atlatmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Washington, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: 'ABD'nin seçim sistemi eskimiş' - Son Dakika


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