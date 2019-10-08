Son Dakika Haberleri: Rusya, ABD'nin Suriye'den çekileceğinden şüpheli
Son Dakika Güncel Rusya, ABD'nin Suriye'den çekileceğinden şüpheli

Rusya, ABD'nin Suriye'den çekileceğinden şüpheli

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin kuzeyinden ABD'nin askeri birliklerini çekip çekmeyeceğini bilmediklerini belirtti.

Rusya, ABD'nin Suriye'den çekileceğinden şüpheli, System.String[]

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin kuzeyinden ABD'nin askeri birliklerini çekip çekmeyeceğini bilmediklerini belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerinin çekilmesi konusunda Rusya'ya kimsenin bilgi vermediğini söyledi.

ABD askeri birliklerinin bölgeden çekileceğinden şüpheli olduklarını belirten Peskov, "Oradan hangi birliklerin çekileceğini, sayılarının ne olduğunu, çekilip çekilmediklerini henüz bilmiyoruz. Biliyorsunuz ki dünyanın farklı bölgelerinden askerlerin çekildiğine yönelik doğrulanmamış açıklamalar yapıldı. Bu yüzden bölgedeki gelişmeleri çok dikkatli şekilde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile temas kurmadığını dile getirdi.

Trump'ın yeni silahlar üzerinde çalıştıklarına yönelik açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Rusya bu potansiyel silahlanma yarışına girmeyecek." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dmitriy Peskov, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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