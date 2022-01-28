Rusya: ABD'nin yeni yaptırımları ikili ilişkileri bozacak - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının ikili ilişkileri bozacağını söyledi.

Lavrov, Rus radyolarına verdiği röportajda, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile savaştan yana olmadıklarını belirten Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da kışkırtıcı eylemlerde bulunma niyetinde olduğunu söyledi.

Lavrov, "Bazılarının askeri eylemleri kışkırtmak istediği ihtimalini dışlamıyorum. Batı kaynaklarına göre, temas hattında 100 bin asker bulunuyor ve Kiev rejimi bunların birçoğunu kontrol etmiyor. Bunların birçoğu, eski gönüllü taburlar, bazı bölgesel savunma taburları ve halk direnişi birlikleridir." dedi.

Söz konusu askerlere silah dağıtıldığını belirten Lavrov, bu durumu "askeri psikoz" şeklinde niteledi.

Bazı Batılı devletlerin Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etme kararı aldığını anımsatan Lavrov, provokasyonlara karşı Rus diplomatların korunması için önlemler alınması konusunu değerlendireceklerini dile getirdi.

"ABD'nin yaptırım tehdidi, ilişkileri bozmakla eşdeğer"

ABD'nin Rusya'yı yeni ekonomik yaptırımlarla tehdit ettiğine dikkati çeken Lavrov, "Bu, ikili ilişkileri bozmakla eşdeğer olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Lavrov, yaptırımların uygulanmasının kimsenin çıkarına olmadığını ve bunu Batı ülkelerinin bildiğini söyledi.

"Batı ülkelerine AGİT çerçevesindeki yükümlükleri ile ilgili talep ileteceğiz"

Rus Bakan, Batılı ülkelerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesindeki yükümlüklerini yerine getirmediklerini ifade ederek, "Bugün, Batılı meslektaşlarımıza üst düzeyde imza attıkları tarihi yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili resmi talep göndereceğim." dedi.

Lavrov, bu konuda "dürüstçe" cevap almayı umduklarını ifade etti.