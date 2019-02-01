Son Dakika Haberleri: Rusya, ABD Tahvillerini Azaltmaya Devam Ediyor

Rusya, ABD Tahvillerini Azaltmaya Devam Ediyor

6 dakika önce

MOSKOVA (AA) – Rusya, ABD tahvillerine yönelik yatırımlarını Kasım 2018'de bir önceki aya kıyasla 1,8 milyar dolar azaltarak 12,8 milyar dolara düşürdü.

Rusya, ABD Tahvillerini Azaltmaya Devam Ediyor, System.String[]
MOSKOVA (AA) – Rusya, ABD tahvillerine yönelik yatırımlarını Kasım 2018'de bir önceki aya kıyasla 1,8 milyar dolar azaltarak 12,8 milyar dolara düşürdü.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, Rusya, ABD tahvillerindeki yatırımlarını düşürmeye devam ediyor.

Buna göre, Rusya'nın ABD tahvillerindeki yatırımı Kasım 2018'de bir önceki aya kıyasla 1,8 milyar dolar azalarak 12,8 milyar dolara düştü.

Rusya, yaptırımlardan ötürü oluşan riskler nedeniyle Mayıs 2018'de ABD tahvillerindeki yatırımlarını 80 milyar dolar azaltarak, elinde en çok ABD tahvili barındıran ilk 30 ülke listesinden çıkmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:59 Kaynak: AA

Ekonomi
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