Rusya: ABD, uluslararası durumu "kötü" noktaya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: ABD, uluslararası durumu "kötü" noktaya getirdi

13.10.2022 13:34
Rusya: ABD, uluslararası durumu "kötü" noktaya getirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile temasları sürdürmekten kaçınmadıklarını belirterek, "ABD, durumu öyle bir noktaya getirdi ki daha kötüsü olamaz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile temasları sürdürmekten kaçınmadıklarını belirterek, "ABD, durumu öyle bir noktaya getirdi ki daha kötüsü olamaz." dedi.

Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

"ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olmaması uluslararası durumu zorlaştıracak mı?" sorusunu yanıtlayan Lavrov, "Bu, hiçbir şekilde zorlaştırmıyor. Çünkü ABD, durumu öyle bir noktaya getirdi ki daha kötüsü olamaz." diye konuştu.

Lavrov, "Amerikalılar, kimin bizimle görüşmek isteyip istemediğine dair bu konuşmalarla kendilerini bu konuda ikna etmeye çalışıyorlar. Kimseden görüşmeyi rica etmiyoruz. Temasların sürdürülmesi için herhangi bir ciddi teklif yok. Biz bundan kaçınmıyoruz. Kimse doğru düzgün inisiyatif teklif etmiyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın bu aşamada Putin ile görüşme talebinde bulunmayı planlamadığını dün açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Biden'dan BM Genel Kurulunun Rusya'nın kınanması kararını kabul etmesine destek Açıklaması Son dakika haber | Biden'dan BM Genel Kurulunun Rusya'nın kınanması kararını kabul etmesine destek Açıklaması BRBRÜKSEL - ABD'li yetkililerden, 'Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz' açıklaması BRBRÜKSEL - ABD'li yetkililerden, 'Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz' açıklaması
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: ABD, uluslararası durumu 'kötü' noktaya getirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
13:01 Usta oyuncu Nilgün Belgün yıllar sonra anlattı: Babamın yaptıkları Metin Akpınar'ı kızdırdı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:41 Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:25:00. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya: ABD, uluslararası durumu "kötü" noktaya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement