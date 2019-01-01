Rusya, ABD Vatandaşını Gözaltına Aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, casusluk yaptığı iddiasıyla Paul Whelan isimli ABD vatandaşını gözaltına aldığını duyurdu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, casusluk yaptığı iddiasıyla Paul Whelan isimli ABD vatandaşını gözaltına aldığını duyurdu.



Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) basın servisi, ABD vatandaşı Paul Whelan'ın casusluk yaptığı gerekçesiyle 28 Aralık'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alındığını bildirdi. Ceza mahkemesine sevk edilen Whelan hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini kaydeden yetkililer olayla ilgili detaylı bilgi vermedi.



Paul Whelan'ın 10 ila 20 yıl hapis cezası alması öngörülüyor. - MOSKOVA

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