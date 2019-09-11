Son Dakika Haberleri: Rusya ABD vatandaşlarına yaptırımı genişletecek
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Rusya ABD vatandaşlarına yaptırımı genişletecek

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Amerikan vatandaşlarının Rusya'ya girişleri ile ilgili kısıtlama listesini genişleteceklerini açıkladı.

Rusya ABD vatandaşlarına yaptırımı genişletecek, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Amerikan vatandaşlarının Rusya'ya girişleri ile ilgili kısıtlama listesini genişleteceklerini açıkladı.

Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:50 
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