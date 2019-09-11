Rusya ABD vatandaşlarına yaptırımı genişletecek
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Amerikan vatandaşlarının Rusya'ya girişleri ile ilgili kısıtlama listesini genişleteceklerini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Amerikan vatandaşlarının Rusya'ya girişleri ile ilgili kısıtlama listesini genişleteceklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:50
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