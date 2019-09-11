Rusya ABD vatandaşlarına yaptırımı genişletecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Amerikan vatandaşlarının Rusya'ya girişleri ile ilgili kısıtlama listesini genişleteceklerini açıkladı.

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Udmurtya Cumhuriyeti'nde bir profesör, anadili unutulduğu için devlet binası önünde kendini yaktı