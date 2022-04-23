Rusya: ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya sevk edilen silahların deposunu vurduk - Son Dakika
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Rusya: ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya sevk edilen silahların deposunu vurduk

23.04.2022 21:45
Rusya: ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya sevk edilen silahların deposunu vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa yakınlarındaki askeri havaalanında ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya sevk edilen silahların bulunduğu depoyu uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa yakınlarındaki askeri havaalanında ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya sevk edilen silahların bulunduğu depoyu uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını söyledi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullanmaya devam ettiklerini belirten Konaşenkov, "Gün içinde Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerinin havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeleriyle, ABD ve Avrupa ülkelerinden alınan çok sayıda yabancı silahın depolandığı Odessa yakınlarındaki askeri havaalanındaki bir lojistik terminal devre dışı bırakıldı." dedi.

Konaşenkov, havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle 22 Ukrayna askeri unsurunun vurulduğunu, bunların arasında Ukrayna ordusuna ait gözlem merkezleri, müstahkem mevkiler, cephanelikler, hava savunma sistemi, telsiz istasyonları ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğunu ifade etti.

Rusya savunma sistemlerinin Harkiv bölgesinde, İzyum, Herson yakınlarında 3 Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu söyleyen Konaşenkov, füze ve topçu birliklerin de 102 yeri ateş altına aldığını dile getirdi.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 141 uçak, 110 helikopter, 541 insansız hava aracı, 264 hava savunma füze sistemi, 2 bin 479 tank ve zırhlı araç, 278 çok namlulu roketatar, 1081 obüs ve havan topu, 2 bin 321 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna istihbaratının İngilizlerle provokasyon yapacağı iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev de yaptığı açıklamada, Kiev'in, Rus ordusunu dünya kamuoyunda itibarsızlaştırmak için provokasyon hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü.

Ukrayna Özel Kuvvetlerinin, Odessa limanında Rus birliklerini sivil bir altyapıya saldırmakla suçlamak için zehirli kimyasallar kullanarak bir provokasyon planladığını iddia eden Mizintsev, şunları kaydetti:

"Ayrıca Lisiçansk'ta Ukrayna istihbaratı ve İngiliz özel servisleriyle birlikte başka bir sahte olay hazırlıyor. Bu amaçla, daha önce Buça'daki sahneyi fotoğraf ve videoyla çeken Ukrayna ve Batı medyasının temsilcileri önceden şehre geldi."

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Kaynak: AA

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