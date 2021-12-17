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Rusya, ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlikle ilgili tekliflerin içeriklerini yayınladı Açıklaması - Son Dakika

Rusya, ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlikle ilgili tekliflerin içeriklerini yayınladı Açıklaması

17.12.2021 17:28
Rusya, ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlikle ilgili tekliflerin içeriklerini yayınladı Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO'ya ilettiği çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağı yayınladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO'ya ilettiği çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağı yayınladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yayınlanan belgelerde, ilgili tarafların "eşit ve bölünmez güvenlik ilkeleri çerçevesinde birbiriyle etkileşimde olması" gerektiği vurgulandı.

Tartışmalı uluslararası konuların Birleşmiş Milletlerin kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde barış yoluyla çözülmesinin önemine işaret edilen belgelerde, "Taraflar, birbirinin ulusal güvenliğini tehdit edebilecek koşul veya durumları yaratmamayı taahhüt eder. Taraflar, olası tehlikeli durumların oluşturulması yönündeki risklerin düşürülmesi amacıyla askeri planlama ve tatbikatların düzenlemesi sürecinde itidalli davranacak." ifadeleri kullanıldı.

"Eski Sovyetler Birliği ülkeleri, NATO'ya alınmayacak"

ABD'ye yöneltilen anlaşma taslağında, ilgili tarafların, birbirine saldırı düzenlemek için başka ülkelerin topraklarını kullanmaması gerektiği vurgulandı.

Belgede, "ABD, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçileceğini taahhüt eder. ABD, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üslerini kurmayacak, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmayacak ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmayacak." ifadelerine yer verildi.

İlgili ülkelerin, birbirinin ulusal güvenliğine tehlike yaratacak füzelerin başka bölgelerde konuşlandırmaması gerektiği vurgulanan belgede, tarafların, uçak ve gemileri ulusal sular dışında birbirini tehdit etme amacıyla kullanmaktan vazgeçeceği belirtildi.

Bu bağlamda, etkileşim mekanizmalarının kullanılması gerektiği kaydedilen belgede, "Taraflar, kısa ve orta menzilli füzelerini ulusal toprakları dışında ve birbirinin hedeflerini vurabileceği ulusal bölgelerde konuşlandırılmayacağını taahhüt eder." denildi.

"Taraflar, nükleer silahları kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırmayacak"

Belgede, şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren nükleer silahların kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırılmasını reddediyor ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahları geri çekiyor. Taraflar, nükleer silahların kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırılması için oluşturulan tüm altyapıyı ortadan kaldıracak. Taraflar, nükleer silaha sahip olmayan ülke askerleri ile sivillere bu konuda eğitim vermeyecek, tatbikat düzenlemeyecek."

"Rusya ve NATO bir birini düşman olarak görmeyecek"

NATO'ya yönelik anlaşma taslağında ise Rusya ve NATO'nun birbirini "düşman olarak görmemesi" ve oluşan sorunların çözümü için "etkileşim mekanizmaları" ile "sıcak hattın" oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Tarafların Baltık ve Karadeniz bölgesinde özellikle tarafsız su ve hava sahalarındaki olayları önlemek için etkileşimde olacağı kaydedilen belgede, Avrupa'da ek askeri güçlerin konuşlandırılmayacağı belirtildi.

Belgede, "NATO anlaşması tarafları, NATO'nun ileride Ukrayna ve başka ülkeleri dahil ederek, genişlemesini engelleyen yükümlülükleri kabul ediyor, Ukrayna'nın yanı sıra Doğu Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya'daki devletlerin topraklarında herhangi bir askeri eylemden vazgeçiyor." denildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Rusya, Sscb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlikle ilgili tekliflerin içeriklerini yayınladı Açıklaması - Son Dakika


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