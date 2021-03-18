Rusya, ABD ve Taliban'ın imzaladıkları barış anlaşmasına bağlı kalmaları çağrısında bulundu - Son Dakika

Rusya, ABD ve Taliban'ın imzaladıkları barış anlaşmasına bağlı kalmaları çağrısında bulundu

18.03.2021 15:55
Rusya, ABD ve Taliban'ın imzaladıkları barış anlaşmasına bağlı kalmaları çağrısında bulundu, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Taliban'ın imzaladıkları barış anlaşmasına bağlı kalmaları gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Taliban'ın imzaladıkları barış anlaşmasına bağlı kalmaları gerektiğini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Afganistan meselesine ilişkin genişletilmiş üçlü toplantı düzenlendi. Toplantıya, Rusya, Çin ve ABD'nin özel temsilcilerinin yanı sıra Türkiye, Pakistan, Katar, Afganistan ve Taliban'dan temsilciler de katıldı.

Lavrov, burada yaptığı konuşmada, üçlü formatın önemine işaret ederek ABD ve Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasının imzalandığını hatırlattı.

"Her iki tarafı da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2513 kararıyla desteklenen anlaşmaya bağlı kalmaya çağırıyoruz." diyen Lavrov, Afganistan meselesine ilişkin Doha'daki sürecin olumlu sonuçlanmadığını ifade etti. Lavrov, "Bugünkü görüşmelerin, Afganlar arasında müzakerelerde ilerlemelerin kaydedilmesi için gerekli koşullar oluşturacağını umuyoruz." diye konuştu.

"Kayıplar artıyor, siviller ölmeye devam ediyor"

Afganistan'da durumun endişe verici olduğuna işaret eden Lavrov, "Afganistan'da çatışan her iki tarafın da kayıpları artıyor. Siviller ölmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Özellikle DEAŞ gibi radikal terör gruplarının sahadaki pozisyonlarını güçlendirmek için ülkedeki durumu kullanmaya çalışması endişe vericidir." diyen Lavrov, bunun uyuşturucu kaçakçılığı sorununu ve terörizmi beslediğini vurguladı. Terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede uluslararası alanda girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğini belirten Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü ile Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün potansiyelinin kullanılmasının önemine işaret etti.

"Dışarıdan herhangi bir öneri kabul edilemez"

Rusya'nın Afganistan'a destek çıkmaya ve ülkede barışın sağlanması konusunda katkıda bulunmaya devam edeceğini dile getiren Lavrov, şunları kaydetti:

"Afganlar, kendi ülkesinde barış sürecini yönetmelidir. Dışarıdan herhangi bir öneri kabul edilemez. Afganistan'da uzlaşmayla ilgili olan taraflar, barışı müzakereler aracılığıyla taviz vererek sağlayabilir. Ülkede tüm siyasi güçlerin çıkarlarını dikkate alacak ve ülkenin ilerideki gelişim yönünü belirleyecek anlaşmanın yapılması önemlidir. Dış güçlerin de Afganların kendi aralarında anlaşması için gerekli koşulları oluşturması gerekiyor."

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Taliban, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, ABD ve Taliban'ın imzaladıkları barış anlaşmasına bağlı kalmaları çağrısında bulundu - Son Dakika


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