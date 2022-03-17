Rusya, ABD ve Ukrayna'yı biyolojik laboratuvarla ilgili bilgi vermeye çağırdı - Son Dakika
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Rusya, ABD ve Ukrayna'yı biyolojik laboratuvarla ilgili bilgi vermeye çağırdı

17.03.2022 16:26
Rusya, ABD ve Ukrayna'yı biyolojik laboratuvarla ilgili bilgi vermeye çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve Ukrayna'nın biyolojik laboratuvarla ilgili bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve Ukrayna'nın biyolojik laboratuvarla ilgili bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester'i "Rusya tarafından işgal edilen bölge" olarak kabul etme yönündeki kararını değerlendiren Zaharova, bu kararın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Söz konusu kararın, gerçekleri yansıtmadığını savunan Zaharova, Moldova'nın, Rus askeri birliklerinin Transdinyester bölgesinden çıkarılmasını istediğine işaret etti.

Zaharova, "Rus güçleri, Transdinyester meselesine kapsamlı siyasi çözüm bulunduğunda bölgeden çekilecek." ifadesini kullandı.

"ABD ve Ukrayna'dan biyolojik laboratuvarla ilgili bilgi talep ediyoruz"

Ukrayna'da ABD'ye ait biyolojik laboratuvarın bulunduğunu ileri süren Zaharova, ABD tarafından konuyla ilgili yeterince açıklama yapılmadığını belirtti.

Zaharova, "Kiev ve Washington'dan Ukrayna topraklarındaki laboratuvarlarda askeri biyolojik aktivite hakkında tüm bilgileri sağlamasını ve bu sorunu çözmek için gerekli tüm adımları atmasını talep ediyoruz." dedi.

ABD'nin, Rusya'yı biyolojik silahla ilgili projeler hayata geçirmekle suçladığına dikkati çeken Zaharova, "ABD, bu alandaki kendi adımlarından uluslararası toplumun dikkatini dağıtmaya çalışıyor." diye konuştu.

Zaharova, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki mekanizmaları çalıştırabileceklerini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD'den hava savunma füze sitemlerini istediğine ve bu yönde açıklama yaptığına dikkati çeken Zaharova, "Bu tür açıklamalar son derece tehlikeli. Bu tür silahların temini de istikrarı bozacak ve Ukrayna'ya barış getirmeyecek." ifadelerini kullandı.

" Slovakya'nın 3 Rus diplomatını sınır dışı etme kararı dostça değil"

Slovakya'nın 3 Rus diplomatını sınır dışı etme kararını değerlendiren Zaharova, bunun "dostça olmayan adım" olduğunu vurguladı.

Söz konusu kararın ikili ilişkileri kötüleştireceğini belirten Zaharova, " Bratislava, bize düşman olan bazı Batılı ülkelere ayak uydurmaya çalışıyor. Bu nedenlerle, Rusya'ya karşı kampanya başlattı." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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