Rusya, ABD yaptırımlarına karşılık verecek - Son Dakika
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Rusya, ABD yaptırımlarına karşılık verecek

23.02.2022 16:57
Rusya, ABD yaptırımlarına karşılık verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırımlarına yanıt verileceğini açıklarken "Yaptırımlara, Amerikan tarafı için ölçülmüş ve hissedilir güçlü bir yanıt verilecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırımlarına yanıt verileceğini açıklarken "Yaptırımlara, Amerikan tarafı için ölçülmüş ve hissedilir güçlü bir yanıt verilecek." şeklinde duyuruda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik üst üste 101'inci yaptırım paketini açıkladığı belirtildi.

Rus ekonomisinin gelişimini söz konusu yaptırımlarla yavaşlatmaya çalışmanın beyhude bir çaba olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Rusya, yaptırımların tüm maliyetlerine rağmen, verilen zararı en aza indirebileceğini kanıtladı. Yaptırım baskısı, çıkarlarımızı sağlam bir şekilde savunma kararlılığımızı etkileyemez." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Hiç şüphe olması ki, yaptırımlara, simetrik olmasına gerek yok, Amerikan tarafı için ölçülmüş ve hissedilir güçlü bir yanıt verilecek." denildi.

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Kaynak: AA

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