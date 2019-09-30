Son Dakika Haberleri: Rusya, ABD yaptırımlarına tepki gösterdi
Son Dakika Güncel Haber

Rusya, ABD yaptırımlarına tepki gösterdi

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin "ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle bazı Rus vatandaşları ve firmalarını yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Rusya, ABD yaptırımlarına tepki gösterdi, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin "ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle bazı Rus vatandaşları ve firmalarını yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD yönetiminin yaptırım kararlarının "aşırı derecede şaşkınlık" yarattığı vurgulandı.

Yaptırım listesine alınan bazı kişilerin, ikinci ve üçünce defa yaptırıma uğramasının dikkat çektiği belirtilen açıklamada, "Yaptırım listesini hazırlayanların ya hayal gücü yoksun ya da listeler karıştı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rus meselesinin, Washington tarafından kullanılmasının ABD'deki iç politik krizin bir yansıması olduğu belirtilen açıklamada, "Daha önce olduğu gibi Rus karşıtı saldırılar cevapsız kalmayacak. Amerikalı politikacıları, sonuçları sıfır olacak aptal yaptırım oyunlarını durdurmaya ve sağduyulu olmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD yönetimi, 4 Rus internet firması ve 7 şahsı, "ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den sonra Rusya da silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi
ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Ukrayna krizi nedeniyle mahkemeye çağrıldı Irak Başbakanı Abdülmehdi: Her an savaş çıkabilir Netflix dizisinde bölünmüş Türkiye haritası tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 00:48:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, ABD yaptırımlarına tepki gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]