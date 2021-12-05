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Rusya, ABD'ye ait keşif uçağının Rus yolcu uçağına yaklaştığını iddia etti - Son Dakika

Rusya, ABD'ye ait keşif uçağının Rus yolcu uçağına yaklaştığını iddia etti

05.12.2021 20:53
Rusya, ABD'ye ait keşif uçağının Rus yolcu uçağına yaklaştığını iddia etti

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), NATO bünyesinde görev yapan ABD'ye ait keşif uçağının Karadeniz üzerinde bir Rus yolcu uçağına yaklaştığını açıklarken, olayla ilgili nota verileceği ifade edildi.

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), NATO bünyesinde görev yapan ABD'ye ait keşif uçağının Karadeniz üzerinde bir Rus yolcu uçağına yaklaştığını açıklarken, olayla ilgili nota verileceği ifade edildi.

Rusya, NATO bünyesinde görev yapan ABD keşif uçağının Karadeniz üzerinde Rus yolcu uçağına yaklaştığını iddia etti. Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait Artemis CL-600 tipi keşif uçağının Karadeniz üzerindeki uçuşu sırasında 142 yolcusu bulunan Rus Aeroflot havayolu şirketine ait yolcu uçağına yaklaştığını iddia etti.

Rosaviatsiya, ABD uçağının 3 Aralık TSİ 09.53'te Karadeniz açıklarında 11 bin metre irtifadan 9 bin 200 metre irtifaya alçalarak sivil uçaklar için belirlenen hava trafik rotasında uçtuğunu belirterek, yaşanan olay nedeniyle Tel Aviv - Moskova seferini yapan yolcu uçağına rotasını değiştirmesi yönünde talimat verildiğini aktardı.

Rusya tarafından alınan önlemler sayesinde olası bir facianın önüne geçildiği belirtildi.

RUSYA NOTA VERECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Karadeniz üzerinde yaşanan olayla ilgili protesto notası verileceğini duyurdu. Zaharova, Rus kontrol merkezi memurlarının tüm uyarılarına rağmen ABD uçağından karşılık verilmediğini belirterek, "Karadeniz üzerindeki hava sahasında bir felaket önlendiyse, bu ABD ve NATO'nun ileride de cezasız bir şekilde insanların hayatlarını riske atmaya devam edebileceği anlamına gelmez. Askeri uçakların telsiz iletişim olmaksızın gerçekleştirdikleri uçuşların Karadeniz bölgesindeki sivil uçakların uçuş güvenliği açısından risk taşıdığı dikkate alınarak, Rus havacılık yetkilileri tarafından diplomatik kanallar üzerinden olayla ilgili protesto gönderilmesi sağlanacak" dedi.

AEROFLOT, OLAYI DOĞRULADI

Rus hava yolu şirketi Aeroflot tarafından yapılan açıklamada ise 3 Aralık'ta Tel Aviv-Moskova seferini yapan 330-300 tipi yolcu uçağının, başka bir uçağın aynı rota üzerinden geçiş yapması nedeniyle seyrettiği irtifayı değiştirme talimatı aldığını açıkladı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya, ABD'ye ait keşif uçağının Rus yolcu uçağına yaklaştığını iddia etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, ABD'ye ait keşif uçağının Rus yolcu uçağına yaklaştığını iddia etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, ABD'ye ait keşif uçağının Rus yolcu uçağına yaklaştığını iddia etti - Son Dakika
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