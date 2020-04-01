Rusya, ABD'ye Kovid-19'la mücadele kapsamında tıbbi ekipman gönderdi - Son Dakika

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Rusya, ABD'ye Kovid-19'la mücadele kapsamında tıbbi ekipman gönderdi
7 saat önce
Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi ekipman gönderdi.
Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi ekipman gönderdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tıbbi ekipman ve maske taşıyan uçağın Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye gittiği kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün, "Rusya tarafından ABD'deki kötü epidemiyolojik durum kapsamında tıbbi ve koruyucu ekipman yardımı teklif edildi. Trump, bunu şükranla kabul etti." ifadelerini kullanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta telefonda görüşmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:58 Kaynak: AA
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