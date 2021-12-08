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Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu - Son Dakika

Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu

08.12.2021 22:04

Rusya, Karadeniz'de "kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle ABD'ye protesto notası verildiğini bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Amerikan ve NATO müttefiklerinin askerleri, sınırlarımızı koruyan sistemlerini test etme girişimlerinden sivil uçaklara karşı kışkırtıcı eylemlerde bulunmaya başladı. Bu pervasızlık tehlikeli sonuçlara yol açar" ifadesine yer verdi.

Zaharova, ABD ve NATO ülkelerinin Rus sınırlarına yakın Karadeniz'deki faaliyetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"NATO VE ABD'NİN FAALİYETLERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

NATO'ya ait "CL-600" tipi keşif uçağının, 3 Aralık'ta Karadeniz'in açık sularında 9 bin 200 metre yükseklikte uçuş yaparak sivil uçaklar için belirlenen hava trafik rotası üzerinden uçtuğunu anımsatan Zaharova, NATO ve ABD'nin Rus sınırları boyunca yürüttüğü askeri faaliyetlerinin artmaya devam ettiğini vurguladı.

"KIŞKIRTICI EYLEMLERDE BULUNMAYA BAŞLADILAR"

Zaharova, "Amerikan ve NATO müttefiklerinin askerleri, sınırlarımızı koruyan sistemlerini test etme girişimlerinden sivil uçaklara karşı kışkırtıcı eylemlerde bulunmaya başladı. Bu da hava sahası ve insan hayatının güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu kışkırtıcı eylemler nedeniyle ABD'nin Moskova Büyükelçiliğine bu tür pervasızlığın tehlikeli sonuçlarıyla uyaran protesto notası verildi." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan ABD'ye protesto notası: Bu pervasızlık tehlikeli sonuçlara yol açar
Mariya Zaharova

UÇUŞ PRENSİPLERİ İHLAL EDİLDİ

NATO ülkelerinin bu tür faaliyetlerinin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Zaharova, 1944 tarihli Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu çerçevesindeki temel uçuş prensiplerinin ihlal edildiğini savundu.

Zaharova, şunları kaydetti: "ABD ve NATO üyelerinin faaliyetlerine gerekli karşılık verme hakkını kendimizde saklı tutarak, güvenliğin garantileri ile ilgili yapıcı diyalog kurmaya, havada ve denizde tehlikeli olayları önleme seçenekler dahil askeri siyasi gerginliğin azaltılması için yolları istişare etmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkan tehditleri önlemek ve ortadan kaldırmak için elimizdeki tüm araçlar kullanılacaktır."

PUTİN: UKRAYNA NATO'YA GİRERSE SİLAH SEVKIYATLARI BAŞLAR

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, , Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Soçi kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinden ötürü endişe duyduklarını belirterek, "Ukrayna NATO'ya girerse ardından Ukrayna'ya bizim için tehdit oluşturacak silah sevkiyatları başlar" dedi.

Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini vurgulayan Putin, "Sanıyorum ABD tarafı da görüşmeyi bu şekilde değerlendiriyor. Önemli olan görüşmeler yapabiliyor olmamız. Rusya ile ABD arasında güvenlik konularını ele alacak ortak bir yapı kurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma planı yapıp yapmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Putin, "Bu provokatif bir soru. Rusya barışçıl bir dış siyaset güdüyor. Ancak güvenliğini sağlama hakkına da sahip. Bunu ortaklarımızla, dün de ABD Başkanı Joe Biden'la istişare ettik ve ediyoruz" diye konuştu.

BİDEN: UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEK ŞU ANDA MASADA YOK

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Missouri eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesinin ağır sonuçları olacağını ancak Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin şu anda masada olmadığını açıkladı.

Putin ile dün bir video konferans görüşmesi yaptığını anımsatan Biden, "Putin'e Ukrayna'yı işgal ederse bunun sonuçlarının ağır olacağını ve bugüne kadar görülmemiş ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledim" ifadesini kullandı. Biden, Putin'in kendisini çok iyi anladığını düşündüğünü belirterek, "NATO ülkelerindeki askeri varlığımızı artırmamız gerekebilir. Ayrıca Ukrayna'ya ek savunma yardımı yapabileceğimizi de Putin'e söyledim" dedi.

"PUTİN MESAJI ALDI"

Bir gazetecinin ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği sorusuna Biden, "Bu, şu anda masada değil" yanıtını verdi.

Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığını bu nedenle de 5. madde gereği saldırı durumunda Ukrayna'ya asker gönderme zorunlulukları bulunmadığını belirten Biden, "Diğer NATO müttefiklerimiz Ukrayna'ya askeri destek vermemiz gerektiğine hükmederse o zaman oraya gireriz ancak Rusya'nın Ukrayna işgaline ABD'nin tek taraflı karşı koyacağı fikri şu anda olası değil" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda olacaklar hakkında mesajı net aldığını düşünüyorum" dedi.

Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu - Son Dakika


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