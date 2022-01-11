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Rusya, ABD'yi güvenlikle ilgili konularda "sorumlu olmaya" çağırdı - Son Dakika

Rusya, ABD'yi güvenlikle ilgili konularda "sorumlu olmaya" çağırdı

11.01.2022 00:21
Rusya, ABD'yi güvenlikle ilgili konularda "sorumlu olmaya" çağırdı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'ye güvenlikle ilgili müzakerelerde "sorumlu olma" çağrısında bulunarak, "Olası yüzleşme risklerinin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'ye güvenlikle ilgili müzakerelerde "sorumlu olma" çağrısında bulunarak, "Olası yüzleşme risklerinin göz ardı edilmemesi gerekiyor." dedi.

Ryabkov, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen ABD ve Rusya arasındaki güvenlikle ilgili görüşmeleri ardından basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin, "zor", "profesyonel" olduğunu ve uzun sürdüğünü dile getiren Rybakov, Rusya'nın ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifler ilettiğini anımsattı.

Bu tekliflerin ABD ile görüşmede ele alındığını aktaran Ryabkov, "Bizde, Amerikan tarafının Rusya'nın tekliflerini çok ciddiye aldığı ve bu teklifler üzerinde derinden çalıştığı yönünde izlenim oluştu." dedi.

Ryabkov, "Amerikalılara, ayrıntılı şekilde tekliflerimizin içeriğini ve mantığını sunduk. Neden, NATO'nun genişlememesine dair yasal garantilerin alınmasının kesin zorunluk olduğunu, Rus sınırlarının yanında, topraklarımızdaki hedefleri vurabilecek silahların konuşlandırılmayacağına dair yasal garantileri almak istediğimizi ve NATO'nun 1997 itibarıyla NATO'ya üye olan ülkeleri maddi anlamda keşfetme çizgisinden vazgeçmesi gerektiğini anlattık. Bizim için gerekli ve vazgeçilmez bu 3 kilit yönde gelişme olmadan, diğer konulardaki çalışmanın önemli olmasıyla birlikte soru işareti olacak." diye konuştu.

Görüşmenin "iş odaklı olmasının umut verici olduğunu" belirten Ryabkov, "Ancak en önemli konular hala geçerlidir. Amerikan tarafının, bu sorunları bize uygun şekilde çözmenin zorunlulukları konusunda anlayışa sahip olduğunu görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik garantileri ile ilgili ABD ve NATO ile anlaşma konusunda zeminin olduğu görüşünü paylaşan Ryabkov, diyaloğun ve çalışmaların sürdürülmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma gibi planların olmadığına dikkati çeken Ryabkov, bunu Amerikan tarafına anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

"ABD'yi bu durumda sorumlu olmaya çağırıyoruz"

12 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi ve 13 Ocak'ta ise Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantılarının yapılacağına dikkati çeken Ryabkov, bu toplantıların sonuçlarına göre hareket edileceğini söyledi.

Bu görüşmelerin aylarca sürmemesi gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "ABD'yi bu durumda sorumlu olmaya çağırıyoruz. Olası yüzleşme risklerinin göz ardı edilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ryabkov, bir sonraki tur görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı konusunun en kısa zamanda netleşeceğini söyledi.

"NATO'nun genişlemesi Rusya'nın ulusal güvenliği için tehdit"

NATO'nun genişlemesinin Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirten Ryabkov, "Durum o kadar tehlikeli seviyeye geldi ki, bu temel meseleyi artık erteleme imkanımız yok." dedi.

Rusya ve ABD arasında güvenlik konularıyla ilgili yaklaşımlarında farklılıkların olduğuna işaret eden Ryabkov, "Ne yazık ki ilkesel yaklaşımlarımızda büyük farklılıklar var, Rusya ve ABD bazı açılardan ne yapılması gerektiği konusunda zıt görüşlere sahip. Fakat bu, bazı konularda gelecekteki görüş paylaşımları ve muhtemelen ilerleme için belli temel olmadığı anlamına gelmez. Bu, ancak NATO'nun genişlemesinin önlenmesi için yasal güvenlik garantileri ve diğer konularda bir çözüm bulunursa mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

"Tatbikat düzenlemeye devam edeceğiz"

Rusya'nın askeri tatbikat düzenlemeye devam edeceğini vurgulayan Ryabkov, şu şekilde devam etti:

"NATO kendi güvenliğini önemsediği gibi, biz de güvenliğimizi önemsiyor ve uygun gördüğümüz şeyi yapıyoruz. Bununla birlikte, elbette, bu konuda rakiplerimiz ne derse desin, silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi konusunda tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz."

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Kaynak: AA

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