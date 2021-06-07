Rusya, Açık Semalar Antlaşması'ndan resmen ayrıldı

Rusya, NATO ülkeleriyle 1992'de Finlandiya 'nın başkenti Helsinki 'de imzalanan Açık Semalar Antlaşması'ndan çekildi. Açık Semalar Antlaşması, kapsamında taraf ülkeler havadan silahsız gözlem uçuşları gerçekleştirebiliyordu. Putin'in imzaladığı belge, bugün Rusya yasal bilgi ve belgelerin yayınlandığı resmi internet duyuru kanallarında paylaşıldı. Eski Başkan Donald Trump 'ın yönetimi, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan 2020 yılında çekildiğini açıklamıştı.

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