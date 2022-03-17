Rusya Acil Durumlar Bakanlığı internet sitesine siber saldırı yapıldı - Son Dakika
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı internet sitesine siber saldırı yapıldı

17.03.2022 00:19
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı internet sitesine siber saldırı yapıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sitesi bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sitesi bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Bakanlığın sitesine siber saldırı gerçekleştirildi.

Haberde, saldırı neticesinde Bakanlığın acil telefon hattının Ukrayna merkezli bazı telefon numaralarıyla değiştirildiği belirtildi.

Bakanlığın web adresine girildiğinde, sitenin bakıma alındığı ve acil telefon hattının tekrar Rusya merkezli telefon numaralarıyla değiştirildiği, ancak Bakanlığın çeşitli bölgelerdeki merkezlerine ait sitelerine ise erişimin sağlanamadığını görülüyor.

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Saldırı, Rusya, TASS, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Acil Durumlar Bakanlığı internet sitesine siber saldırı yapıldı - Son Dakika


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