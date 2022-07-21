Rusya Adalet Bakanlığı, İsrail Yahudi Ajansı temsilciliğinin tasfiyesini talep etti - Son Dakika
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Rusya Adalet Bakanlığı, İsrail Yahudi Ajansı temsilciliğinin tasfiyesini talep etti

21.07.2022 17:50
Rusya Adalet Bakanlığı, İsrail Yahudi Ajansı temsilciliğinin tasfiyesini talep etti

Rusya Adalet Bakanlığı, İsrail Yahudi Ajansı'nın (JAFI) ülkedeki temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurdu.

Rusya Adalet Bakanlığı, İsrail Yahudi Ajansı'nın (JAFI) ülkedeki temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurdu.

Moskova'daki Basmannıy Bölgesel Mahkemesi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Adalet Bakanlığı, JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğini tasfiye etme talebinde bulundu.

Konuyla ilgili ön inceleme duruşmasının 28 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

JAFI, dünyadaki Yahudilerin İsrail ile bağlantılarını sağlama amacıyla 1929'da kurulmuştu. Söz konusu ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde faaliyet yürütmesiyle de biliniyor.

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Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Adalet Bakanlığı, İsrail Yahudi Ajansı temsilciliğinin tasfiyesini talep etti - Son Dakika

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